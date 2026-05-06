Entregados más de 800 títulos de tierras urbanas en Aragua

El otorgamiento del documento garantiza seguridad jurídica a las familias de cinco municipios de la entidad

CIUDAD MCY.- Desde los espacios del gimnasio Luis Pacheco del municipio Francisco Linares Alcántara, Joana Sánchez, vocera de la Aragüeñidad, en compañía del M/G Jorge Márquez Molsave, ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, hizo entrega de títulos de tierras urbanas en beneficio de familias de cinco municipios del estado Aragua.

Este acto contó con el acompañamiento del secretario general de Gobierno, Félix Romero; el presidente del Instituto Nacional de Tierras Urbanas (INTU), Ronald Rivas, el director del Ministerio de Vivienda y Hábitat en el estado Aragua, Fernando Álvarez, entre otras autoridades.

Durante la jornada, la gobernadora Sanchez y el ministro Jorge Márquez entregaron más de 800 títulos de tierras a los ciudadanos provenientes de los municipios Girardot, Santiago Mariño, José Félix Ribas, Zamora y Francisco Linares Alcántara.

Asimismo, las autoridades formalizaron la transferencia de 269 hectáreas que favorecieron a 72 comunidades de los sectores El Mácaro y La Providencia.

En su intervención, el ministro Márquez manifestó que estos títulos garantizan seguridad jurídica a las familias.

«Independientemente de su municipio de origen, el Gobierno Nacional está comprometido con la regularización de la tenencia de la tierra en toda la región», afirmó.

Por su parte, la mandataria aragüeña enfatizó que este despliegue busca alcanzar la meta del 100% de regularización en el estado, acción que sigue las directrices del Ejecutivo Nacional encabezado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Finalmente, las autoridades ratificaron que esta extraordinaria jornada de entrega de títulos continuará en los 18 municipios de la entidad para seguir fortaleciendo el bienestar de las familias aragüeñas.

PRENSA GBA

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