Inició corrección de falla de borde en la carretera de Choroní

‎La empresa estadal Vías de Aragua ejecuta labores de reparación en el sector La Chayota, para garantizar seguridad y transitabilidad a los usuarios

CIUDAD MCY.- ‎En respuesta a las solicitudes de la población y con miras a garantizar la seguridad de la población, iniciaron los trabajos para la corrección de una falla de borde localizada en la carretera Maracay-Choroní, específicamente en el sector La Chayota.

‎Como parte de la atención que se ejecuta en el tema vial, este socavón se reparará mediante diversas acciones, entre ellas nivelación y conformación del terreno, según contempla la primera fase.

‎El presidente de la empresa Vías de Aragua, Gerardo Rozo, informó que ya se estableció un cronograma de actividades para ofrecer un tránsito en óptimas condiciones en tiempo récord. «La meta es asegurar la estabilidad estructural y recuperar la sección transversal de la vía», detalló.

‎Para el interés de los usuarios, el plan integral también incluye la limpieza de cunetas, para optimizar el sistema de drenaje y extender la durabilidad de las reparaciones.

‎La obra de envergadura, cuyo marco de acción en la 2T del Plan de la Patria y Plan de la Aragüeñidad, se concreta gracias al trabajo conjunto del Ejecutivo Nacional y Regional.

‎THAIMARA ORTIZ | CIUDAD MCY

‎FOTOS | VÍAS DE ARAGUA