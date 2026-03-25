Estado venezolano ha recibido más de 120 empresas energéticas en tres meses

CIUDAD MCY.- La República Bolivariana de Venezuela, en los primeros tres meses del año, ha recibido más de 120 empresas energéticas de los Estados Unidos, Medio Oriente, Asia, África y Europa, aseguró la presidenta (E), Delcy Rodríguez, durante su intervención en la cuarta Cumbre “Prioridad en Iniciativas de Inversión Futura”.

Asimismo, agregó que si le preguntan a la Inteligencia Artificial cuántas reuniones ha tenido la presidenta (E), la respuesta es que son más de 236 en tan poco tiempo.

Por otro lado, agradeció que los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos, estén en disposición de abonar una agenda diplomática constructiva bilateral en beneficio de ambos países.

Es por ello que funcionarios venezolanos, se dirigen a la ciudad de Washington, EE. UU. para el establecimiento del diálogo diplomático político requerido para la vida de las naciones.

Por último, Rodríguez invitó a “conocer la verdad de Venezuela y no permitir que el espacio de diálogo entre los países sea tomado por transnacionales de la comunicación; por lo que llamó a que sea un diálogo directo con gobiernos e inversionistas”.

FUENTE: VTV

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