Presidenta (E) Delcy Rodríguez ratifica nueva etapa de diálogo bilateral con EEUU

CIUDAD MCY.- La presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante su participación en la IV edición de la Cumbre «Prioridad en Iniciativas de Inversión Futura», expresó su reconocimiento al Gobierno estadounidense para construir una agenda diplomática entre las dos naciones.

Durante su alocución, la Mandataria Nacional Encargada precisó «agradezco que en este momento estemos ambos gobiernos en disposición de abonar una agenda diplomática constructiva bilateral que sea beneficiosa para ambos países».

Como parte de este proceso de apertura, Rodríguez confirmó que una Delegación de diplomáticos venezolanos partió a Washington. El objetivo de esta Misión es el «establecimiento del diálogo diplomático, político y geopolítico», que la Presidenta Encargada calificó como requeridos para la vida de las naciones en el contexto internacional actual.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

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