Exitosa jornada de cirugías de cataratas favoreció a pacientes camatagüenses

En un operativo especial de atención, fueron intervenidos siete pacientes previamente evaluados

CIUDAD MCY.- En un despliegue de atención especializada para garantizar una mejor calidad de vida de los ciudadanos aragüeños, se realizó con éxito una jornada intensiva de cirugías de cataratas, beneficiando a pacientes provenientes del municipio Camatagua.

La actividad que forma parte del Plan por la Salud y Vida 2026, se realizó en las Centro Oftalmológico Regional Aragua (CORA), logrando atender en una primera fase a siete ciudadanos camataguenses de manera gratuita.

Los pacientes en las intervenciones contaron del equipo multidisciplinario del Sistema Público Nacional de Salud, quienes realizaron las cirugías de forma exitosa y sin complicaciones, permitiendo que los ciudadanos se recuperen de manera exitosa y progresiva.

Cabe mencionar que estas acciones están enmarcadas en la 4 Transformación Social y el Plan de la Aragüeñidad, que impulsa la vocera del pueblo de Aragua, Joana Sánchez, con el apoyo del alcalde del municipio Camatagua, Duglas Seijas. Aragüeñidad.

YORBER ALVARADO

FOTOS : CORTESÍA PRENSA ALCALDÍA DE CAMATAGUA