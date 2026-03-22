Exitosa jornada social garantiza atención directa en la Comuna Indio Rangel

Estas acciones forman parte del Sistema Nacional de Misiones, orientado a brindar protección social y atención integral a los sectores más vulnerables

CIUDAD MCY.-Cumpliendo con las directrices del presidente Nicolás Maduro y de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, se llevó a cabo una exitosa jornada social en la Curia 2, perteneciente a la Comuna Socialista Indio Rangel, del estado Aragua.

La actividad, bajo el acompañamiento de la Vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, tuvo como objetivo territorializar la atención social, llevando las instituciones directamente al corazón de las comunidades y fortaleciendo el sistema de misiones.

Durante la jornada, los habitantes de las mencionadas comunidades, accedieron a diversos servicios gratuitos de alta calidad, entre ellos la entrega de medicamentos, ayudas técnicas y atención médica especializada, garantizando así una respuesta oportuna a las necesidades más sentidas de la población.

Asimismo, la alcaldesa del municipio, Marisol Rodríguez, destacó que estas jornadas continúan desarrollándose gracias al respaldo del Gobierno Nacional, liderado por el presidente Nicolás Maduro, y al apoyo constante de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

De esta manera, el trabajo articulado entre los distintos niveles de gobierno y el Poder Popular sigue consolidándose como una herramienta clave para garantizar bienestar, inclusión y atención directa a las comunidades más necesitadas.

PRENSA BOLIVAR

FOTOS: CORTESÍA