San Sebastián suma acciones orientadas a consolidar el empoderamiento comunitario

El encuentro forma parte de una agenda sostenida orientada a consolidar el modelo de gestión participativa en el estado Aragua, donde el protagonismo del pueblo organizado se posiciona como eje fundamental para el desarrollo territorial

CIUDAD MCY.- El fortalecimiento del poder popular y la planificación del desarrollo local marcaron la agenda de una jornada de trabajo encabezada por el equipo de Gobierno Bolivariano de Aragua (GBA) en el municipio San Sebastián de los Reyes, donde se definieron líneas estratégicas orientadas a consolidar el empoderamiento comunitario y dinamizar las capacidades internas de la jurisdicción.

La actividad fue liderada por la comisionada institucional, Rosa Espejo, designada en la municipalidad por la vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez, quien junto a los equipos territoriales condujo el encuentro de planificación.

Durante la jornada, los asistentes evaluaron avances, coordinaron acciones y establecieron mecanismos de trabajo conjunto para fortalecer la organización popular y su participación activa en la gestión pública.

El encuentro permitió afianzar la articulación entre las estructuras de gobierno y el poder popular, con el propósito de impulsar soluciones concretas a las necesidades locales, así como promover el desarrollo integral de las comunidades.

REINYMAR TOVAR

FOTOS: CORTESIA