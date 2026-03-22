Expo Mujer Fuerza Emprendedora 2026 celebró con éxito su primera edición

CIUDAD MCY.-Con una destacada participación y un ambiente cargado de inspiración, se llevó a cabo la primera edición de la Expo Mujer Fuerza Emprendedora, iniciativa promovida por la Fundación Casa de la Mujer Guerreras de Dios, presidida por Leybis Rodríguez, que busca reunir a mujeres talentosas y comprometidas con el desarrollo de sus comunidades.

El evento contó con el respaldo de la alcaldesa Marisol Rodríguez y la gobernadora Joana Sánchez, cuyo apoyo fue fundamental para hacer realidad este espacio de encuentro, crecimiento y visibilización del emprendimiento femenino.

Durante la jornada, las participantes compartieron sus talentos, su visión y experiencias de vida que reflejan el impacto transformador del trabajo de la mujer en distintos ámbitos. La expo se consolidó como una plataforma para el intercambio de conocimientos, el fortalecimiento de hábitos positivos y la promoción del éxito colectivo.

Asimismo, la actividad dejó un importante mensaje de unión y empoderamiento: cuando una mujer avanza, todas crecen. Este enfoque reafirma el compromiso de seguir generando oportunidades que impulsen el desarrollo integral de las emprendedoras.

Los organizadores extendieron la invitación a toda la comunidad a formar parte de la próxima edición, destacando que ya se encuentran abiertas las inscripciones para quienes deseen vivir esta experiencia transformadora.

PRENSA ALCALDÍA DE BOLÍVAR

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