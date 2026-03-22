Idenna Aragua siembra identidad y respeto en aulas de Villa de Cura

Estas iniciativas forman parte de un despliegue territorial que busca transformar las instituciones educativas en territorios de paz

CIUDAD MCY.- A través de una serie de encuentros pedagógicos, el Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (IDENNA) Aragua desplegó una hoja de ruta institucional para blindar la convivencia escolar y sembrar el sentido de pertenencia en las nuevas generaciones de los planteles «Paula Correa de Zamora» y «Simón Rodríguez», del municipio Zamora.

Alrededor de 65 estudiantes de primer año en la U.E.N. “Paula Correa de Zamora”, debatieron sobre los Derechos y Deberes bajo el amparo de la Lopnna. Más que una charla técnica, el conversatorio se convirtió en un taller de vida. Con la mirada puesta en la prevención del acoso escolar. Los facilitadores de IDENNA brindaron herramientas tangibles para la resolución pacífica de conflictos.

«La sana convivencia no es solo la ausencia de peleas, es el reconocimiento del otro como un igual», reiteraron los facilitadores durante la jornada, donde también se enfatizó que conocer los derechos es el primer paso para ejercer la libertad, pero entender los deberes es el cimiento para construir comunidad.

Por otro lado, del municipio Zamora,

específicamente en la U.E.E. Simón Rodríguez, desde los más pequeños de primer grado hasta los jóvenes de sexto, se reencontraron con los Símbolos Patrios. En este encuentro, Idenna Aragua apostó por el rescate de la identidad nacional como eje del desarrollo integral.

Los colores de la bandera y las notas del himno no fueron presentados como conceptos distantes, sino como el tejido que une a la familia y a la escuela. Estas iniciativas forman parte de un despliegue territorial que busca transformar las instituciones educativas en territorios de paz.

«Continuamos trabajando en el territorio para asegurar espacios escolares seguros y el pleno conocimiento de los derechos de nuestra juventud», destacaron representantes de la institución, reafirmando que la educación va más allá de la academia, es una cuestión de derechos humanos.

Villa de Cura cierra la semana con una certeza: cuando el Estado, la escuela y la comunidad convergen en la formación de los jóvenes, el resultado es una juventud empoderada, consciente de su historia y, sobre todo, protectora de su propia dignidad.

REINA BETANCOURT

FOTO CORTESÍA