Farmacia de Alto Costo de Corposalud realizó jornada de entrega de medicamentos

CIUDAD MCY.- En la farmacia de Alto Costo de Corposalud, ubicada en el estado Aragua, se llevó a cabo una jornada especial de entrega de medicamentos de Alto Costo a pacientes con hemofilia, con el objetivo de garantizar la continuidad de sus tratamientos y su bienestar integral.

La autoridad única en Salud de la entidad, Yosmary Lombano, destacó que la dotación de estos fármacos de alto costo es posible gracias a las políticas públicas de la presidenta Delcy Rodríguez y del ministro de salud Carlos Alvarado, quienes garantizan el tratamiento y están enfocados en dar respuesta oportuna a las necesidades del pueblo venezolano.

Por su parte, la directora de Alto Costo de Corposalud, Lisbet Segovia, detalló el alcance de la actividad: “Hoy estamos entregando medicamentos esenciales para pacientes diagnosticados con hemofilia tipo A y tipo B en sus diferentes niveles de severidad. En total, se distribuyeron 180 unidades internacionales dividida entre Factor 8 (en presentaciones de 250, 500 y 1000 UI), Factor 9 (de 500 UI), wilaperr y factor protrombínico”.

Luis Villarroel, padre de paciente hemofílico, expresó: “Estoy agradecido con el apoyo de la presidenta Delcy Rodríguez, la gobernadora Joana Sánchez, gracias a todo el aporte, seguimos recibiendo el tratamiento fundamental para la salud de mi hijo”

A través de la Farmacia de Alto Costo, el sistema público de salud ratifica su compromiso de mantener el acceso gratuito, equitativo y directo a estos tratamientos vitales, los cuales resultan de altísimo costo en el mercado privado.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

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