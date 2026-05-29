SPNS benefició a aragüeñas con jornada de esterilización

CIUDAD MCY .- En aras de garantizar respuestas oportunas a las aragüeñas, un total de 19 mujeres fueron atendidas en jornada de planificación familiar que se realizó en el Centro Diagnóstico Integral Quirúrgico Dr. Ernesto Che Guevara de la Serna, ubicado en la Parroquia Saman de Güere, Municipio Santiago Mariño, del estado Aragua.

La Autoridad Única de Salud del estado Aragua, Yosmary Lombano informó que la actividad se llevó a cabo, gracias al esfuerzo de diversas instituciones municipales y regionales, para brindarles atención quirúrgica a 21 féminas pertenecientes al municipio Bolívar.

Por su parte, la coordinadora regional de la Fundación Misión Barrio Adentro (FMBA), Velly Martínez destacó el trabajo del equipo médico, especialistas y de enfermería del centro de salud, quienes trabajan con profesionalismo y compromiso, a fin de asegurar la salud sexual reproductiva de las aragüeñas, bajo las orientaciones de la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez.

Del mismo modo, enfatizó que dicha jornada se desarrolló, cumpliendo los lineamientos de la presidenta (e), Delcy Rodríguez, con el respaldo del ministro de salud, Carlos Alvarado, la presidenta de la Fundación Misión Barrio Adentro (FMBA), Nelly Molina y el impulso de la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

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