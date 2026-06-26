Federación Venezolana de Fútbol suspende torneos y despliega búsqueda de jugadores

CIUDAD MCY.- La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) confirmó por medio de un comunicado la suspensión de todas las competiciones que engloba el ente deportivo ante los efectos ocasionados por los dos sismos que sacudieron al país la tarde de este miércoles 24 de junio.

Por medio de sus canales oficiales, la Federación solicita información para dar con el paradero de distintos jugadores que hacen vida en los torneos nacionales o forman parte de selecciones vinotinto.

“Con motivo de esta lamentable situación, y de acuerdo a las indicaciones del Ejecutivo nacional, los torneos y actividades vinculadas a Copa Venezuela, Liga Futve Junior y Liga Futve Femenina, quedan suspendidos”, reza el documento emanado desde la FVF. Asimismo, expresan su más «profunda solidaridad con todas las familias y comunidades afectadas”.

Las autoridades de la federación también ratifican su apoyo incondicional al trabajo que se ha realizado por parte de los distintos cuerpos del Estado que participan activamente en labores de apoyo, salvamento y organización de operativos para ayudar a los más afectados a lo largo del territorio nacional.

Por otra parte, la propia FVF pidió colaboración para tratar de ubicar a varios jugadores de clubes que hacen vida en la Liga Futve y a integrantes de las selecciones nacionales. Hasta ahora se pudo conocer que los futbolistas Edwin Peraza, Valerie Gil, Ederson Ramos, Brainelys Mendoza y Fausto Escobar se encuentran a salvo.

FUENTE : AGENCIA

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