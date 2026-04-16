Fernando Tovar y Luis Silva: dos gigantes del folklore inician gira internacional

CIUDAD MCY.- Los reconocidos artistas venezolanos Fernando Tovar, conocido artísticamente como «El Alcaraván», y Luis Silva, el prestigioso «Barines de Oro», se unen para llevar lo mejor de la música llanera a escenarios internacionales en una gira que promete ser histórica.

Con una trayectoria impecable y el respaldo del público y la crítica, ambos exponentes del género se preparan para deleitar a sus seguidores en países como Argentina, Uruguay y Chile, llevando consigo la esencia, el sentimiento y la tradición de la música venezolana.

Fernando Tovar es uno de los compositores y cantantes más importantes de la música llanera actual. Originario de San Fernando de Apure, ha llevado su talento por todo el mundo, realizando giras por Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Su voz y estilo inconfundibles lo han convertido en embajador de la cultura venezolana.

Por su parte, Luis Silva, el «Barines de Oro», es una leyenda viviente del género. Su maestría vocal y su carisma en escena han marcado una época, siendo referente obligado para las nuevas generaciones. Juntos, han creado éxitos como «Indetenible», tema que ha resonado fuertemente en las plataformas digitales y en el gusto del público.

Esta gira representa una oportunidad única para disfrutar de dos grandes figuras en un mismo escenario, interpretando sus clásicos y las nuevas propuestas que han consolidado su carrera.

Las presentaciones se llevarán a cabo el 15 de mayo en Argentina, el 17 de mayo en Uruguay y el 22 de mayo en Chile, para más información y venta de entradas, consultar con los puntos de venta autorizados en cada país.

PRENSA TOP TT VENEZUELA

FOTOS: CORTESÍA