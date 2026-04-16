“Súper Pop” deleitará a los amantes del pollo frito

En el marco de un evento lleno de buen gusto gastronómico, Pollos Gran Combo promocionó su nuevo producto del menú

CIUDAD MCY.- La cadena de comida rápida venezolana de pollo frito, Pollos Gran Combo, se reinventa una vez más promocionando productos innovadores para el mercado que brinde economía, practicidad y todo el sabor que caracteriza al restaurante.

Raúl Camargo, socio fundador de Pollos Gran Combo, comentó que siempre busca brindar lo mejor de sus productos para el venezolano. “En esta oportunidad taremos el “Super Pop” que consiste en cubos grandes de pollo al estilo crispy, sazonados con el mejor sabor característico de nosotros, unas deliciosas y crujientes papas fritas y el refresco (…) aunque ya este modelo lo tenemos quisimos darle un plus”.

Asimismo, mencionó que lanzaron tres nuevas salsas al mercado para acompañar al “Super Pop”. “Contamos con salsas elaboradas por nuestro chef como lo es la Taipei, Ajo Parmesano, que viene con lluvia de queso parmesano; y Miel Mostaza, que es una salsa diferente a todas las mieles mostaza que hay en el mercado, porque tiene un sabor suave y único que tienen que probar”, señaló Camargo.

“Este concepto está inspirado en el Rapid Tenders, pero lo mejoramos, sabemos que las personas están muy ocupadas y quieren comer algo rico, práctico y económico. Sabemos que el tiempo es corto, entonces diseñamos esta propuesta mejorada además de todo lo antes mencionado, quisimos traer un producto un poco más grande que las cotufas de pollo y más pequeño que los tenders para proporcionar mayor comodidad en el agarre, ya que es un producto que está diseñado para comer por el camino, todo está incorporado en una sola pieza, que, además es un producto que lo podrás llevar a casa y usarlo muchas veces”, destacó Camargo.

“Este producto está disponible desde ya en cualquiera de nuestras sedes, así que pueden venir y probarlo. Los trozos de pollo vienen bañados con una de las tres salsas así que podrás escoger la que más te guste. Ofrecemos siempre la mejor calidad para todo nuestro público porque sabemos que los venezolanos merecen lo mejor y Pollos Gran Combo se los ofrece”, finalizó Camargo.

ANAÍS RONDÓN

FOTOS: CORTESÍA