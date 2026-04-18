Festival de Tablas Gimnásticas Rítmicas marcó cierre pedagógico en Camatagua

Esta primera edición dejo altas expectativas, pues los participantes demostraron una formación integral en el deporte

CIUDAD MCY.- En el municipio Camatagua el cierre del II Momento Pedagógico se celebró de manera particular, con el desarrollo del Festival de Tablas Gimnásticas Rítmicas, en su primera edición.

Desde la UEN 15 de Enero, 290 estudiantes del plantel demostraron su talento en esta disciplina, una muestra del sector educativo con el compromiso de la masificación deportiva y formar a una generación integral, al promover actividades prácticas y dinámicas.

El alcalde Duglas Seijas acompañó a los niños y jóvenes durante la jornada y, a través de su cuenta en Instagram refirió que, apreciaron el esfuerzo, dedicación y empeño de cada participante en la ejecución de la coreografía.

“Este festival es la muestra pública de un proceso de aprendizaje integral, donde el movimiento y el saber se dan la mano para formar a los jóvenes del mañana”, refiere una publicación en la cuenta de Instagram del burgomaestre (@duglaseijasc_).

La felicitación por la iniciativa se entendió tanto al cuerpo de profesores como a los alumnos, en la espera de una segunda presentación.

THAIMARA ORTIZ | CIUDAD MCY

FOTOS | ALCADÍA DE CAMATAGUA