Parque Santos Michelena proyecta a nuevos talentos ante organizaciones de la MLB

Las instalaciones del emblemático Parque Santos Michelena fue el espacio para recibir las futuras promesas del béisbol venezolano

‎CIUDAD MCY .- ‎En un esfuerzo por fortalecer el desarrollo deportivo y el sano esparcimiento en la entidad, la vocera de la Aragüeñidad Joana Sánchez, a través de la Fundación Parques de Aragua (Fundaparques), impulsó la realización de Showcase de alto nivel en las instalaciones del Parque Santos Michelena.

‎ En el evento participaron futuras promesas del béisbol venezolano y prospectos aragüeños que exhibieron sus condiciones físicas y técnicas ante la mirada atenta de los cazatalentos.

Durante la actividad se contó con una participación masiva de organizaciones de la Major League Baseball (MLB), reafirmando que el estado Aragua sigue siendo la cantera por excelencia para el Big Show.

‎Cabe destacar que en el parque Santos Michelena estuvieron las distintas franquicias evaluadoras para chequear el potencial regional como ​Arizona Diamondbacks,​ Washington Nationals, Baltimore Orioles, ​Minnesota Twins, Cincinnati Reds.

‎Víctor Bautista, representante de la actividad destacó la importancia de este encuentro para el futuro de los jóvenes atletas donde fueron evaluados en las distintas áreas como velocidad de carrera, potencia de brazo, contacto con el madero y capacidad defensiva, bajo los estándares de exigencia del béisbol estadounidense.

‘’Estamos en las instalaciones deportivas del Parque Santos Michelena realizando un tryout con diferentes organizaciones de la MLB, en total tenemos siete organizaciones trabajando con nosotros, chequeando el talento de los jóvenes de los distintos estados y seleccionando a los mejores para que en un futuro tengan su firma con la MLB’’ expresó

Por su parte el Director del parque, Jesús Mora enfatizó que esta vitrina deportiva ha sido posible gracias al impulso y el compromiso de la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, quien ha priorizado la masificación deportiva y la creación de alianzas que permitan a los jóvenes alcanzar el sueño del profesionalismo.

Asimismo el vicepresidente de Fundaparques, Licdo Andrews Camacho exaltó que con este tipo de iniciativas en la región refuerza la posición como potencia deportiva, y que a través de los espacios de los parques adscritos a la Fundación Parques de Aragua, se seguirán brindando oportunidades reales de crecimiento, desarrollo para la juventud como lo viene orientando la vocera del pueblo de Aragua Joana Sánchez.

PRENSA FUNDAPARQUES

FOTO: FUNDAPARQUES