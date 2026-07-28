Festival «Después de Clases» inicia recorrido por universidades de Aragua

***La programación deportiva, recreativa y cultural atenderá a más de 10 mil estudiantes en cinco instituciones de educación superior antes del receso académico

CIUDAD MCY.- Juegos, deporte y manifestaciones culturales marcaron el comienzo del festival «Después de Clases Fest» en Aragua, una iniciativa que llevará actividades recreativas a cinco universidades para acompañar el cierre del año académico.

La jornada inaugural se realizó en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), con la participación del secretario de Juventud y Deporte del estado Aragua y director del Instituto Aragüeño de la Juventud (Insajuv), Yonanthan Hernández; el director estadal del Ministerio para la Juventud, Anthony Bolívar; y la coordinadora de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios (FVEU) en la entidad, Mariana Camacho, junto a cientos de estudiantes que disfrutaron de una programación deportiva, recreativa y cultural.

Durante el lanzamiento, los asistentes participaron en competencias de fútbol sala, voleibol y tenis de mesa, además de presentaciones artísticas que resaltaron las manifestaciones culturales propias de la entidad.

Yonanthan Hernández explicó que el festival responde a las orientaciones de la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez para ofrecer espacios de encuentro y recreación a los jóvenes universitarios durante la culminación de su período académico.

«El lanzamiento del festival recreativo, cultural y deportivo “Después de Clases Fest”, se trata de un festival que busca la atención de los estudiantes universitarios que están culminando su año académico con actividades recreativas, deportivas y culturales», expresó.

Por su parte, la coordinadora de la FVEU en Aragua, Mariana Camacho, informó que el recorrido abarcará cinco universidades del estado: la Universidad de Carabobo, la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), la Universidad de las Ciencias de la Salud (UCS) y la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (Unesr).

Camacho detalló que la jornada inaugural reunió a más 900 estudiantes y precisó que “la meta es alcanzar a 10 mil universitarios antes de la culminación del festival”.

Asimismo, invitó a la comunidad estudiantil de las instituciones participantes a incorporarse a las actividades programadas y adelantó que, una vez finalizado el período vacacional, la agenda continuará en septiembre con el impulso de ligas interuniversitarias y nuevos espacios de integración para la juventud aragüeña.

REINYMAR TOVAR / FOTOS CORTESÍA