Festival Nacional de Coros rinde homenaje a Modesta Bor con una amplia agenda cultural

CIUDAD MCY.- El Festival Nacional de Coros se celebrará del 11 al 19 de junio en Caracas y varios estados de Venezuela, como Lara, Nueva Esparta, Falcón, Mérida y Portuguesa, reuniendo a más de 50 agrupaciones corales para honrar el legado musical de Modesta Bor. Este evento conmemora el centenario del nacimiento de esta figura fundamental de la música venezolana del siglo XX, destacando la importancia de preservar y difundir su obra entre las nuevas generaciones.

La gala inaugural tendrá lugar el 11 de junio a las 4:00 de la tarde en el Teatro Nacional, en Caracas. El festival se trasladará posteriormente a la sala José Félix Ribas del Teatro Teresa Carreño del 13 al 15 de junio, donde el Ensenmble Contemporáneo de Caracas, bajo la dirección de Vicente Moronta, presentará el espectáculo «La música de las mujeres hoy y siempre» el 13 de junio a las 4:00 de la tarde.

El Coro Vicente Emilio Sojo será una de las agrupaciones destacadas que participará en el festival. El 15 de junio a las 3:00 de la tarde, el público tendrá la oportunidad de presenciar el estreno nacional de la cantata «Jugando a la sombra de una plaza vieja», una partitura original de Modesta Bor que realza la belleza y la profundidad de su composición musical.

A partir del 15 y hasta el 19 de junio, la Universidad Nacional Experimental de las Artes (Unearte) desplegará una agenda de actividades artístico-formativas en Caracas y varias regiones del país, Estas actividades buscan fomentar la reflexión sobre la obra de Modesta Bor y promover el intercambio de conocimientos entre músicos, estudiantes y amantes de la cultura, fortaleciendo así el panorama musical venezolano.

FUENTE : AVN

FOTO : REFERENCIAL