FIFA protege el Mundial de 400 millones de ataques cibernéticos

CIUDAD MCY.- La FIFA cuenta por primera vez en la historia de un Mundial con un centro tecnológico propio desde donde se vigilan las 24 horas del día la ciberseguridad, las transmisiones en directo y la operativa de los 16 estadios de la Copa del Mundo 2026, un despliegue calificado «sin margen para el fallo», según sus responsables.

«Representa el mayor reto tecnológico en la historia del deporte por la escala que implica operar en tres países simultáneamente», afirmó el español Nacho Fresco, director de tecnología de la FIFA y quien está al frente de toda la operación.

Ese «corazón operativo», conocido como Centro de Mando Tecnológico (TCC, en inglés), está en la sede de la FIFA en Coral Gables, en el condado Miami-Dade.

«La instalación procesa entre 300 y 400 millones de intentos de ciberataque cada día. Para hacer frente a estas amenazas, trabajamos de forma coordinada con el FBI», apuntó.

El directivo subrayó que el centro se ubicó dentro de la sede central, y no en una instalación externa, para mantener la agilidad en la cadena de mando.

«Buscamos estar lo más cerca posible de la estructura directiva de la FIFA. De este modo, los responsables técnicos podemos tomar decisiones con extrema rapidez ante cualquier situación de crisis que pueda surgir durante el desarrollo del torneo», argumentó.

Para sostener este blindaje operativo, unos 350 analistas de datos, programadores especializados e ingenieros de sistemas supervisan ininterrumpidamente la infraestructura de red y la seguridad informática de todas las sedes.

Todo en coordinación con el centro internacional de radiodifusión de Dallas (Texas), desde donde se distribuyen las señales de televisión que se envían a todo el planeta para «unos 6.000 millones de aficionados que están viendo el Mundial».

«Desde una perspectiva global, es una escala masiva si se compara con eventos como el Super Bowl, el más popular en Norteamérica, que promedia unos 105 millones de espectadores. Esto es una prueba para mostrar el alcance de nuestra tecnología», declaró a EFE Katie Reed, directora de operaciones internas de Lenovo para Norteamérica, compañía que se estrena en la historia del torneo como socio tecnológico oficial de la FIFA.

FUENTE: GLOBOVISION

FOTO: CORTESIA