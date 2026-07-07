Finalizaron labores de asfaltado en la Comuna Agroindustrial Unidos por la Revolución

CIUDAD MCY.- Con la finalidad de mejorar las condiciones de desplazamiento y transitabilidad de vehículos y peatones por las distintas calles y avenidas del municipio Lamas, el alcalde Tony García, siguiendo orientaciones de la presidenta encargada Delcy Rodríguez y de la vocera de la Aragüeñidad Joana Sánchez, mantiene desplegado todo el personal del ayuntamiento local en la ejecución de la Fiesta del Asfalto en la localidad.

Al respecto, el alcalde García expresó a través de sus redes sociales que este pasado lunes culminó la colocación de una importante cantidad de toneladas de asfalto en la calle Pinto Salinas del sector 5 de Julio II, perteneciente a la Comuna Agroindustrial Unidos por la Revolución, optimizando la transitabilidad y el bienestar de los vecinos.

Cabe destacar que, las labores de asfaltado y mejoras viales se vienen ejecutando en diversos sectores del municipio luego de la activación de todos los servicios públicos en la localidad tras el doblete sísmico que afectó al estado Aragua y a seis estados del país el pasado 24 de junio.

“Seguimos avanzando con calles óptimas y buenas condiciones para todos”, concluyó García.

YLAI OLMOS CASTILLO

FOTOS: PRENSA ALCALDÍA DE LAMAS