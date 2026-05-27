Fonseca estrena el videolyric de “Antes que el tiempo se vaya” junto a Juanes

CIUDAD MCY.- Miami, mayo 2026.- El reconocido cantautor colombiano y ganador de múltiples Latin GRAMMY®, Fonseca (@fonsecamusic), sigue consolidando el éxito de su más reciente producción discográfica “Antes que el tiempo se vaya” con el estreno oficial del videolyric del tema homónimo junto a Juanes (@juanes), disponible desde el pasado 21 de mayo a través de su canal oficial de YouTube.

Desde el lanzamiento del álbum, la canción se ha convertido en uno de los temas más destacados del proyecto gracias a la conexión que ha generado con el público y a la fuerza de una colaboración que reúne a dos de las voces más importantes de la música colombiana y latina. El tema transmite un mensaje profundamente humano sobre el valor del tiempo, la importancia de vivir plenamente y de atesorar los momentos que realmente importan.

El estreno del videolyric representa un nuevo paso dentro de la promoción del álbum y ofrece una propuesta audiovisual que acompaña la sensibilidad de la canción, permitiendo que el público conecte aún más con su letra y narrativa emocional.

«Antes que el tiempo se vaya» es el onceavo álbum de estudio de Fonseca, una producción que reafirma su lugar como una de las figuras más influyentes de la música latina contemporánea. A lo largo de sus 12 canciones, el artista colombiano fusiona sonidos tropicales, pop y elementos folclóricos que han definido su identidad musical durante más de dos décadas de trayectoria.

El álbum incluye colaboraciones con importantes artistas de la escena musical latina como Rubén Blades, Manuel Medrano, Nanpa Básico, Rawayana y Río Roma, consolidando un proyecto diverso y profundamente colaborativo. Asimismo, canciones como “Celebrar”, “Ahí estabas tú” y “Nunca me fui” mantienen presente la narrativa emocional y cercana que caracteriza la propuesta artística de Fonseca.

Con una trayectoria sólida y 9 Latin GRAMMY® en su haber, Fonseca ha construido un sello musical reconocible por la mezcla de sonidos tropicales y pop, acompañado de letras emotivas y cercanas que han conectado con distintas generaciones alrededor del mundo. Su capacidad de evolucionar sin perder autenticidad lo mantiene como una de las voces más representativas de la música latina actual.

Con el lanzamiento del videolyric de “Antes que el tiempo se vaya”, Fonseca amplía el alcance de un álbum que no solo refleja su evolución artística, sino también su capacidad de conectar emocionalmente con el público a través de canciones honestas, humanas y llenas de significado.

FUENTE : GLOBOVISIÓN

FOTO : CORTESÍA