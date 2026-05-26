Tercera edición del Miss Aragua buscará belleza con propósito

Las luces de las pasarelas vuelven a encenderse en el estado Aragua, en una era de transformaciones globales, la franquicia regional da un paso al frente para romper de forma definitiva con los rígidos estereotipos del pasado

CIUDAD MCY.- La organización Miss Aragua anunció de manera oficial el inicio de su temporada de la belleza 2026. En este sentido, los representantes de la organización extendieron una invitación a todas las jóvenes aragüeñas a su primer casting presencial que se realizará el próximo jueves 28 de mayo en las instalaciones del Salón VIP de un reconocido restaurant en Maracay, entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde de este jueves 28 de mayo.

Bajo la dirección regional de Edilia Papa, la organización arribará a su tercera edición consecutiva. Manuel Piñate, coordinador de logística del Miss Aragua, destacó que la búsqueda de talento este año no se limita a encontrar una figura que resplandezca bajo los reflectores, sino una auténtica embajadora de la cultura, el gentilicio y los valores de la entidad aragüeña, históricamente reconocida como una de las canteras más prolíficas de soberanas nacionales e internacionales.

«No es solamente llevar una banda y una corona, es llevar el gentilicio, la cultura de un estado frente a un escenario nacional, hay que reconocer que el estado Aragua ha sido cuna de mujeres bellas», puntualizó Piñate.

En el mismo contexto, Piñate destacó que las icónicas, pero anticuadas medidas anatómicas, quedan en un segundo plano para abrirle las puertas a una belleza integral fundamentada en la madurez, la responsabilidad y, sobre todo, el compromiso social de la mujer aragüeña rumbo al certamen Miss Venezuela.

LA ERA DE LA VERDADERA INCLUSIÓN

El aspecto más destacado de esta edición, radica en la evolución de los formatos de selección, alineados firmemente con las nuevas políticas de inclusión que guían el mundo de los certámenes internacionales. El mito del canon de belleza restrictivo ha quedado atrás para dar la bienvenida a mujeres con historias de vida diversas, transformando la pasarela en un mosaico de realidades y superación personal.

Los nuevos parámetros para las aspirantes marcan una pauta histórica en la región:

Sin límites de edad máxima: El único requisito legal es ser mayor de 18 años, eliminando las barreras cronológicas que antes truncaban las metas de muchas mujeres.

Diversidad familiar y civil: Podrán postularse jóvenes y adultas sin importar su estado civil, bien sean solteras, casadas, divorciadas o viudas, así como también mujeres que tengan o no tengan hijos.

Belleza con propósito: Se prioriza una evaluación integral que fusione lo físico con lo actitudinal, buscando candidatas con proyectos sociales definidos que deseen generar un impacto positivo en sus comunidades.

UNA CITA CON EL DESTINO

La organización ha enfatizado que el proceso de postulación y participación en el casting es completamente gratuito y no existe un límite de cupos para la recepción de aspirantes, bajo la premisa de que «a mayor cantidad de candidatas, mayor materia que seleccionar».

Finalmente la organización invita a la colectividad a mantenerse atenta y consultar la información de último minuto a través de su cuenta oficial de Instagram: @orgmissaragua2026.

REINA BETANCOURT | CIUDAD MCY

FOTOS: KAREN RODRÍGUEZ