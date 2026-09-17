Foro gastronómico «Sabores Aragüeños» enalteció tradiciones culinarias de la entidad

Este evento ofreció a los visitantes una experiencia sensorial completa, mediante la muestra y degustación de los platos e insumos más representativos del patrimonio gastronómico local

CIUDAD MCY.- En el marco del Mes del Turismo y bajo los lineamientos del Plan de la Aragüeñidad impulsado por la gobernadora Joana Sánchez, se llevó a cabo el foro gastronómico «Sabores Aragüeños», una cita culinaria que se dedicó a resaltar la riqueza autóctona, la identidad regional y los talentos de la dulcería criolla del estado Aragua.

El evento, encabezado por la autoridad única de Turismo en la entidad, Delia Torrealba, contó con la participación de un calificado grupo de chefs y cultoras culinarias de diversos municipios.

Durante el encuentro, los asistentes disfrutaron de exhibiciones que abarcaron desde la tradicional elaboración de cachapas con queso de mano, plato insignia de los valles y zonas agrícolas, hasta la dulcería criolla proveniente de localidades como Palo Negro y Mario Briceño Iragorry.

Asimismo, la jornada sirvió para reivindicar productos autóctonos de las distintas geografías aragüeñas, como la cocina de montaña, el chicharrón, el café, el cacao y la repostería artesanal.

En el mismo contexto, Torrealba explicó que está actividad forma parte del cronograma conmemorativo al mes del Turismo, que contempla próximas iniciativas de promoción turística, entre las cuales destacan el Fam Trip de café, cacao y ron en el casco histórico de Maracay, así como la tradicional caminata 5K programada para el Día Internacional del Turismo.

«La gastronomía del estado Aragua es una auténtica encrucijada de sabores e identidad. A través de este foro, demostramos que nuestra cultura no solo se contempla, sino que también se degusta en cada plato y dulce típico que nos representa», destacó la máxima autoridad de turismo.

REINA BETANCOURT

FOTOS : SECRETARIA DE TURISMO