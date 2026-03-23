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Fortalecen atención social en Urdaneta con inauguración de Farmacia Popular

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PorMilexis Pino

Mar 23, 2026

De manera simultánea se realizó una gran jornada de atención social garantizando derechos fundamentales como la salud, la alimentación y acceso directo a medicamentos y una atención de calidad para todas y todos.

CIUDAD MCY.- Como parte de las políticas públicas orientadas a territorializar la atención directa a las comunidades para garantizar su bienestar de manera integral, se realizó una gran jornada de atención social desde la Comuna Socialista Cordoncito Las Peñitas, en el municipio Rafael Guillermo Urdaneta.

El despliegue de garantizar una gestión pública más humana, cercana y eficiente sirvió de escenario para inaugurar la Farmacia Popular “Cardoncito – Memo”, acción que forman parte de las políticas de protección social impulsadas por la Presidenta Encargada, Delcy Rodríguez, contando con el respaldo fundamental de la gobernadora del estado Aragua y vocera del Poder Popular, Joana Sánchez y el alcalde Julio Melo.

El nuevo espacio, enmarcado en la 4ta Transformación Social brindará bienestar, acceso directo a medicamentos y una atención de calidad para todas y todos.

Además de manera simultánea a la atención médica, se ofrecieron servicios de alta demanda como cardiología, oftalmología, dermatología, traumatología, ginecología y odontología.

Con este despliegue de atención social, el Gobierno Bolivariano demostró su compromiso de seguir trabajando para el pueblo y con el pueblo para brindarles una atención de calidad y seguridad a las familias del estado Aragua.

YORBER ALVARADO

FOTOS: CORTESIA

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