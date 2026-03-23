Asodiam ofreció formación de equipos de alta competencia a Comuna Jesús Gallardo

CIUDAD MCY.- La Asociación para el Diagnóstico en Medicina del estado Aragua (Asodiam), realizó el taller «Desarrollando equipos de alta competencia» en las instalaciones de su auditorio principal. Esta jornada de capacitación, dirigida por el conferencista Mark Steele, congregó a los voceros de la Comuna Jesús Gallardo del municipio Santiago Mariño con el objetivo de optimizar sus capacidades organizativas y estratégicas bajo el Plan de Formación Comunal.

El encuentro permitió el intercambio de herramientas metodológicas para la construcción de estructuras sólidas y comprometidas con el bienestar colectivo. Durante la actividad, se hizo énfasis en la importancia de la visión de futuro para alcanzar las metas institucionales y comunitarias que demanda el entorno actual.

La presidenta de Asodiam, Ana Sandoval, destacó que esta iniciativa responde a una planificación integral orientada al crecimiento del Poder Popular.

«Ejecutamos este taller en cumplimiento de las instrucciones de la gobernadora Joana Sánchez, en el marco del Plan de la Aragüeñidad. Para nuestra institución es fundamental brindar estos espacios de aprendizaje que motivan el desarrollo de equipos con altos estándares de eficiencia», señaló Sandoval.

Por su parte, los beneficiarios de la formación resaltaron el impacto positivo de estas estrategias en sus respectivas jurisdicciones. Yeiser Ascanio, jefe de la UBCh Argelia Laya y responsable de la sala de autogobierno de la comuna, manifestó su agradecimiento por la oportunidad de profesionalizar la labor comunitaria.

«Esta formación nos otorga los conocimientos necesarios para tejer sueños colectivos con mayor orden. Agradecemos este apoyo porque nos permite mejorar el engranaje interno de nuestra comuna y optimizar la respuesta a las necesidades del pueblo», afirmó Ascanio.

La jornada cerró con la entrega de herramientas dinámicas de liderazgo que los portavoces aplicarán en sus territorios para consolidar el trabajo en equipo y la participación ciudadana en el estado.

PRENSA ASODIAM

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