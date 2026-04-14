Fundación Campo de sueños celebrará sus 15 años con diferentes actividades

CIUDAD MCY.- La fundación Campo de sueños arribó a su décimo quinto aniversario, y lo celebrará con una serie actividades que se realizarán durante una semana para beneficiar a los que mas lo necesitan.

Inmaculada Rojino, miembro fundador de Campo de sueños, comentó que se encuentran listos para iniciar las actividades y celebrar por todo lo alto estos 15 años. “Tendremos muchas actividades, comenzamos con una rueda de prensa, el martes tendremos una jornada de divulgación dentro de los espacios del Círculo Militar Las Delicias y Las Ballenas, el miércoles habrá una cena solidaria en la emergencia del Hospital Central de Maracay en el área de pediatría, el jueves será una noche de comedia con el fin de recaudar fondos para beneficiar a niños de bajos recursos en el área de rehabilitación y viernes fiesta aniversaria”.

Asimismo, resaltó que lanzarán tres nuevos programas en la fundación. “Esta semana estaremos lanzando: el programa de Adulto Mayor, Grandes Experiencias, La Inclusión en la Vida Laboral y La Transición a la Vida Adulta” indió Rojino.

“Esos chamos que empezaron con nosotros hace 15 años hoy tienen más de 20, esos chamos son adultos y merecen una mejor calidad de vida y alcanzar la mayor independencia posible”, informó.

En la fundación se brindan diferentes terapias para que las personas con condición especial puedan recibir sus ejercicios. “Terapia ocupacional, fsioterapia acuática, estimulación del lenguaje, psicopedagogía, psicoeducación, psicología, cuidado diario y estimulación sensorial”, comentó Rojino.

De igual manera, destacó que gracias a estos eventos se ha logrado mejorar los espacios y brindar mejor calidad de vida tanto a los que reciben las terapias como a sus familiares.

INICIOS DE CAMPO DE SUEÑOS

“Campo de sueños nació hace 15 de la necesidad de una familia de un chamo con discapacidad, hace 20 años no había unidades de rehabilitación, ni centros de atención integral para atender a los chamos con alteraciones de desarrollo o discapacidad, como familia brincábamos de un sitio a otro” comentó Rojino.

“La única terapia de piscina que existía en el país estaba en Caracas, la idea fue traer ese concepto a Maracay y fuimos pioneros en la construcción de una piscina climatizada, techada y que contara con todas las adecuaciones posibles para mejorar la calidad de vida de los chamos con discapacidad. Y que además tuviese el contacto de estar en contacto con la naturaleza, de que los padres puedan ser parte del proceso terapéutico así sea con la vista, de que los hermanos pudieran disfrutar de este maravilloso jardín y que fuera atractivo para ellos acompañar a su familiar en condición de discapacidad y hacer su rehabilitación” señaló.

Esta fundación busca mejorar la calidad de vida de las personas que presentan una condición y brinda acompañamiento a sus familiares. Las terapias tienen un costo de colaboración y mantenimiento de las instalaciones así como también hay personas becadas que buscan su mejoría sin contar con los recursos necesarios.

ANAÍS RONDÓN

FOTOS: CORTESÍA