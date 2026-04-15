César Mendoza honra el legado de Teo Galíndez con un tributo audiovisual

El artista venezolano revisita más de una decena de clásicos de la música llanera

CIUDAD MCY.- En un momento en el que la música tradicional busca nuevas formas de mantenerse vigente, el cantante venezolano César Mendoza apuesta por sus raíces con el estreno de un tributo dedicado a Teo Galíndez, figura imprescindible del folclore llanero.

El proyecto reúne más de diez canciones que marcaron la carrera de Galíndez, reinterpretadas desde una perspectiva contemporánea, pero sin perder la esencia que convirtió estas piezas en clásicos del repertorio venezolano.

Grabado en Katy Texas el material audiovisual refleja no solo el compromiso artístico de Mendoza, sino también el arraigo cultural que mantiene la diáspora venezolana con sus tradiciones. La puesta en escena resalta la autenticidad del género, en un entorno que conecta lo local con lo universal.

El acompañamiento musical estuvo a cargo de la agrupación Auyantepuy, bajo la dirección del maestro Ángel Luis Castillo, quienes aportan solidez interpretativa y fidelidad sonora al homenaje.

Más que un simple recorrido por canciones conocidas, el tributo se presenta como una declaración de respeto hacia la obra de Teo Galíndez, al tiempo que reafirma el interés de nuevos intérpretes en mantener vigente la música llanera en escenarios internacionales.

Disponible ya en plataformas digitales, el proyecto apunta a conectar tanto con el público tradicional como con nuevas audiencias interesadas en descubrir la riqueza del folclore venezolano.

En paralelo, Mendoza continúa desarrollando su agenda artística y se prepara para presentar tres nuevos proyectos a lo largo de 2026, consolidando una etapa de crecimiento sostenido dentro de su carrera.

GABRIELA SUNIAGA

FOTOS: CORTESÍA