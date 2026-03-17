Futuro Venezuela 360 impactará en la formación empresarial

CIUDAD MCY.- El mundo evoluciona rápidamente y Venezuela se prepara para ello. La necesidad de aprender y actualizarse está a la orden del día, razón por la cual nace Futuro Venezuela 360, un evento que tiene como propósito educar y enseñar a las personas sobre los grandes avances actuales que suceden en la humanidad.

Damaris Mendoza, productora general del foro y expo empresarial Futuro Venezuela 360, ofreció detalles sobre las herramientas que brinda este proyecto para manejar de manera efectiva los planes para proporcionar grandes éxitos. “Futuro Venezuela 360 Nace como una respuesta para brindar herramientas a la Venezuela que hoy estamos viviendo. Los venezolanos necesitamos prepararnos para lo que viene y en consecuencia debemos tener las herramientas para entender el entorno, ahorita hay mucha incertidumbre y la gente necesita respuestas”.

Asimismo, comentó que la actividad tendrá un aforo empresarial donde 1560 personas podrán asistir al Hotel Pipo Internacional y de los cuales 65% de esas personas podrán disfrutar de las conferencias totalmente gratis.

“Tenemos conferencista en todas las áreas como: finanzas, economía, mercadeo, ventas, IA, criptomonedas, entre otros temas interesantes que vamos a estar abarcando durante esos tres días. Todos necesitamos respuestas y por eso nace Futuro Venezuela 360, esperamos que nos puedan acompañar el próximo 25, 26 y 27 de junio a partir de las 10 de la mañana”, indicó Mendoza.

El evento contará con la presencia de dueños de empresas, miembros de juntas directivas, presidentes corporativos, gerentes generales, ejecutivos y emprendedores estratégicos donde facilitarán un intercambio de ideas que permita comprender mejor el entorno económico del país y diseñar estrategias empresariales sólidas para el futuro.

De igual manera, Futuro Venezuela 360 abrirá una parte de sus conferencias al público de forma gratuita, con el objetivo de facilitar el acceso al conocimiento económico y empresarial del país. Estas conferencias irán dirigidas principalmente a: estudiantes universitarios, emprendedores, jóvenes profesionales y líderes emergentes para ampliar el acceso a la reflexión económica y fortalecer el diálogo productivo dentro e la sociedad venezolana.

ANAIS RONDÓN

FOTOS: CORTESÍA