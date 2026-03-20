Maracay reivindica su ADN caribeño con lanzamiento de la “Ruta de los Patios Salseros”

Un nuevo proyecto que pretende cautivar los corazones y catapultar el sano entretenimiento de los aragüeños llegará el próximo 11 de abril

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo por rescatar la memoria histórica y la cotidianidad de las barriadas aragüeñas, el presidente del Concejo Municipal de Girardot, Ángel Márquez, anunció formalmente la creación de la “Ruta de los Patios Salseros” que arrancará el 11 de abril del presente año.

Esta iniciativa, enmarcada en las políticas de cultura y turismo de la gobernadora Joana Sánchez y el alcalde Rafael Morales, busca transformar la percepción de la ciudad y demostrar que la identidad de Maracay late con fuerza en sus espacios más íntimos; los patios de sus casas.

Márquez explicó que esta ruta no es solo un recorrido de entretenimiento nocturno, sino un proyecto de reivindicación patrimonial. Tras una investigación profunda en las comunidades, se logró identificar que el «mantra» de que en Maracay no hay nada que hacer es una falacia que se derriba al entrar en la dinámica de los barrios.

“Entender un municipio es poder adentrarse y escuchar a la gente; es entender qué hacen en su día a día y cómo celebran su existencia”, afirmó el concejal.

MÁS QUE UN ESPACIO

El concepto del «Patio Salsero» tiene una raíz antropológica en Maracay. No se trata de locales comerciales convencionales, sino de extensiones de los hogares donde, históricamente, se han refugiado las tradiciones. Márquez destacó que estos espacios rememoran las antiguas retretas y verbenas de los abuelos, donde un «long play» y un par de cornetas en una vereda eran suficientes para reunir a toda una comunidad.

A diferencia de una discoteca, la dinámica del patio se rige por la lógica de la fraternidad.

Es un ecosistema «subterráneo» pero famoso, donde la «Radio Bemba» y las redes sociales convocan a cientos de personas que buscan una vibración que no se consigue en locales establecidos.

“Es la vibra de relajarte, de saber que viniste a bailar y a gozar en un punto de encuentro donde todos son conocidos. Es la vibración del pueblo en su estado más puro”, describió Márquez.

La ruta, que iniciará el próximo sábado 11 de abril desde las 7 PM hasta las 2 AM, ha seleccionado tres puntos neurálgicos que representan distintas facetas de la salsa en la región:

Bar de La Changó, barrio El Milagro: Ubicado en una de las comunidades más antiguas, este patio es un museo vivo. Con vinilos pegados en sus paredes y una salsa marcada por la longevidad de su gente, representa la resistencia cultural de los sectores fundacionales de Maracay.

El Patio El Tamarindo, barrio El Recurso: Este punto posee una carga histórica excepcional. Al ser el hogar de los descendientes de los turiameros, quienes este año conmemoran 69 años de su destierro, aquí la salsa se fusiona orgánicamente con el repique del tambor, creando una atmósfera afrocaribeña que define el mestizaje aragüeño.

El Patio de Auris Marín, barrio 23 de enero: Con una década de trayectoria ininterrumpida, este espacio demuestra la vigencia de la cultura salsera contemporánea, donde el relevo generacional asegura que la tradición de amanecer entre pasos de baile y un sancocho matutino siga viva.

El lanzamiento contará además con una parada especial en la Plaza El Estudiante, donde el movimiento «Maracalle Salsa» se integrará para reunir a los salseros veteranos, músicos y luthiers.

Márquez enfatizó que cada punto de la ruta tendrá «sorpresas patrimoniales», desde puestas en escena hasta intervenciones artísticas que solo podrán vivirse durante el recorrido oficial.

El presidente del Concejo Municipal subrayó que la ruta busca dignificar el oficio del artista. “Todo arte tiene su valor. El cultor no es menos que quien construye un edificio; ellos sostienen nuestra identidad ancestral. Somos afrocaribeños, por nuestra sangre corre el Caribe y la salsa es nuestra voz. No podemos negar lo que somos cuando lo primero que suena al celebrar un triunfo es un tambor o un son salsero” aseveró.

Las primeras ediciones de la ruta serán dirigidas a medios de comunicación y hacedores de contenido para garantizar la máxima visibilidad de estos tesoros locales, para luego abrirse al público general a través del nuevo portal de turismo del estado Aragua.

MARÍA JOSÉ PARRA

FOTOS: PRENSA CONSEJO MUNICIPAL