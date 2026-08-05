Gaby García y Enyerliannis Higuera debutan con gol en la Liga MX Femenil

CIUDAD MCY.- Las futbolistas venezolanas Gabriela García y Enyerliannis Higuera se estrenaron con gol en la jornada inaugural de la Liga MX Femenil, disputada entre el viernes 3 de julio y el lunes 3 de agosto.

La atacante oriunda del estado Sucre mantiene su gran momento de forma y este lunes firmó el segundo tanto en la victoria del Club América 3-0 sobre Santos Laguna.

Las otras anotaciones del conjunto azulcrema, actuales campeonas del certamen mexicano, fueron obra de Alexa Soto y Geyse, sellando un inicio de temporada sólido para el club capitalino.

Por su parte, la delantera barinesa Enyerliannis Higuera marcó el único gol de su equipo en la derrota 4-1 frente al Toluca.

Higuera abrió el marcador al minuto 6 desde el punto penal; sin embargo, Juárez no logró sostener la ventaja. El Toluca remontó con un autogol de Frida Vargas y tantos de Faustine Robert, Sofia Jakobsson y Kayla Fernández.

FUENTE: BALONAZOS

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