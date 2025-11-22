Gala Premier de la Serie «Nicolás» llegó a Ribas

CIUDAD MCY.- Durante una tarde amena, el pueblo del municipio José Félix Ribas, pudo sentir y disfrutar del primer capítulo titulado «El Origen» de la serie del presidente Nicolás Maduro, donde se relata la historia del líder venezolano desde su infancia.

El auditorio de la Casa de La Cultura «Alsacia Álvarez», fue el escenario donde se presentó este primer rodaje, dónde estuvo presente la Diputada del Consejo Legislativo de Aragua (CLEBA) María Mijares Eugenia Mijares; el Presidente del Concejo Municipal de Ribas, Miguel Montaban; Joselin Martínez, Directora del CDCE (Centro de la Calidad Educativa) en Ribas, junto a la participación de diferentes sector sociales de la entidad ribense, quienes ovacionaron está iniciativa del Jefe de Estado.

La oportunidad fue propicia para que el presentador Fernando Rojas, se pasará un poco por la geopolítica del país, resaltando aspectos fundamentales en la historia de la nación y que muchos jóvenes desconocen.

Es por ello que es importante resaltar y conocer al hombre, al padre, esposo e hijo, esos aspectos humanos que han formado a este hombre, con sueños libertarios desde joven y que hoy ha podido superar las adversidades, los ataques que ha recibido nuestro querido país Venezuela.

ALCALDÍA DE RIBAS | FOTOS: CORTESÍA