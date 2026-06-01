Galerón margariteño recibió certificado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación

CIUDAD MCY.- La comunidad de El Cercado, en el municipio Gómez del estado Nueva Esparta, celebró las festividades de su santo patrono, El Gran Poder de Dios, con una jornada que combinó expresiones religiosas, culturales y tradicionales, marcada por la entrega del certificado patrimonial al galerón margariteño.

La actividad contó con la participación del ministro para la Cultura, Raúl Cazal, quien destacó el valor de esta manifestación musical como una de las expresiones más representativas de la identidad cultural venezolana.

Durante el acto, junto a la viceministra Gabriela Simoza, formalizó la entrega del documento que reconoce al galerón como Bien del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación.

El galerón margariteño se encuentra inscrito en el Registro de Patrimonio Cultural de Venezuela y fue declarado Bien de Interés Cultural en 2005, reconocimiento que fue ratificado posteriormente mediante publicación en Gaceta Oficial.

La celebración también incluyó el inicio de la Feria Turística Artesanal Gómez 2026, donde artesanos de la región exhibieron productos tradicionales elaborados a mano, así como la reinauguración de la Plazoleta José Ramón Villarroel, dedicada a uno de los principales exponentes de este género musical.

La programación culminó con presentaciones artísticas, décimas interpretadas por niños y niñas de escuelas de canto tradicional y muestras de danzas populares, en una jornada que exaltó las tradiciones, la memoria histórica y la identidad cultural neoespartana.

FUENTE: EL MAZO

FOTO:CORTESIA