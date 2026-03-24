GBA inspeccionó trabajos de la nueva Maternidad Integral de Aragua

Este establecimiento ofrecerá asistencia médica gratuita y especializada, consolidando un modelo de maternidad digna y protegida

CIUDAD MCY.- Como parte de la expansión de las políticas sociales enmarcadas en el Plan de la Aragüeñidad, para la protección a las familias y potenciar el acompañamiento a las gestantes aragüeñas y así brindarles servicios de salud de altos estándares, el Gobierno Bolivariano de Aragua acelera los pasos para la entrega de la nueva Maternidad Integral de Aragua.

El recinto que se convertirá en el epicentro de la atención para ofrecer servicios especializados y gratuitos que garanticen una maternidad segura y digna tanto para las madres como para los bebés, contará con un sistema de salud más humano, cercano y eficiente, en el que la vida y la dignidad son la prioridad absoluta .

Durante un despliegue orientado por la vocera del Poder Popular en la gobernación, Joana Sánchez, autoridades regionales encabezados por el secretario general de gobierno Félix Romero, la autoridad única de la mujer de la entidad, Gipsy Colmenares y la autoridad única de salud, Yosmary Lombano inspeccionaron los espacios.

Durante un recorrido el equipo del Gobierno Regional supervisó de primera mano las labores que se realizan en la obra, validando el confort de las áreas destinadas al cuidado femenino.

Con esta obra la gobernadora Joana Sánchez, gracias a los recursos aprobados por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, reafirma su compromiso con la protección de la familia aragüeña, tal cómo se comprometió en su acto de investidura como mandataria regional, realizado en el Histórico Samán de Güere, frente al presidente constitucional Nicolás Maduro, y el pueblo aragüeño.

Además es importante mencionar que estos trabajos forman parte de un plan sostenido de recuperación de la infraestructura hospitalaria, que se desarrolla en toda la entidad, con el firme propósito de fortalecer la red pública de salud y elevar la calidad de los servicios médicos que se prestan diariamente en los diferentes centros de atención medica de la entidad.

YORBER ALVARADO

FOTOS: CORTESIA