GBA afianza plan de mantenimiento integral en subestaciones eléctricas

Hombres y mujeres adscritos a diversas instituciones del estado Aragua se desplegaron para efectuar las labores integrales

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo conjunto por fortalecer el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y mitigar riesgos durante el periodo seco, el Gobierno del estado Bolivariano de Aragua inició un despliegue masivo de mantenimiento preventivo, limpieza y poda controlada en la infraestructura eléctrica de la región.

La jornada cumple con las orientaciones de la presidenta encargada Delcy Rodríguez y forma parte de la Segunda Transformación: Ciudades Humanas y Servicios Públicos del Plan de las 7 Transformaciones y el Plan de la Aragüeñidad.

La gobernadora Joana Sánchez destacó que este avance es resultado de una reunión previa con el Comando Unificado de Sucesos Adversos y Antrópicos.

La mandataria regional comentó que, además de las subestaciones, el despliegue se extiende a todos los territorios, desde las costas hasta el sur de Aragua, trabajando en articulación directa con los alcaldes de cada jurisdicción.

La máxima autoridad regional enfatizó que estas acciones también forman parte de la planificación logística ante la proximidad de la Semana Mayor. Para ello, se han establecido roles de guardia y una contingencia activa entre Protección Civil, cuerpos de seguridad y entes de servicios públicos como Ministerio del Poder Popular de Atención de las Aguas (MinAguas), con el fin de garantizar la estabilidad de los servicios y la seguridad de la población aragüeña frente a cualquier incidencia perpendicular propia de la temporada.

El secretario general de la 2 Transformación en Aragua, Rodolfo Ramírez, encabezó la actividad desde la Subestación Aragua ubicada en San Ignacio en el municipio Girardot.

Informó que el operativo se ejecutará de manera progresiva en las subestaciones que operan en Aragua, contará con la participación estratégica de la Corporación Eléctrica Nacional a través de su Gerencia de Control de Vegetación, la Fundación para el Desarrollo de Aragua (Fundaragua) y la empresa Vías de Aragua.

Durante el inicio de las labores, que también se desarrollaron de forma simultánea en la subestación San Jacinto, se desplegaron cuadrillas conformadas por aproximadamente 90 trabajadores.

Cabe destacar que estos equipos ejecutan el plan de pica y poda controlada para evitar que el crecimiento de la vegetación afecte el tendido eléctrico, una acción preventiva crucial ante las altas temperaturas y la posibilidad de sucesos antrópicos que suelen incrementarse entre los meses de marzo y mayo.

MARÍA JOSÉ PARRA

FOTOS: PRENSA GBA