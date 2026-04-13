Gladiadores se despidió con honores de la Liga de Desarrollo de la FVB

La escuadra de Turmero cerró la fase regional con registro de dos victorias y una derrota, no obstante, el récord positivo en el cuadrangular celebrado en el estado Barinas no le bastó para alcanzar la siguiente fase

CIUDAD MCY.- Gladiadores de Turmero se despidió con honores de la Liga de Desarrollo de la Federación Venezolana de Baloncesto. A pesar de tener un registro de dos victorias y una derrota en el cuadrangular celebrado en el gimnasio La Federación de Barinas, el equipo del municipio Mariño quedó apeado en esta fase debido a las condiciones de campeonato establecidas para el torneo y que le dio el pase a los quintetos de J11 Evolución y G-Sport, ambos de Miranda y que compilaron el mismo récord de victorias y derrotas.

El debut de Gladiadores en la Fase Regional de la Liga de Desarrollo de la Federación Venezolana de Baloncesto se dio ante el quinteto de G-Sport del estado Miranda. En dicho duelo el equipo de Turmero y terminó cayendo con marcador de 87 por 66.

En la segunda presentación, los muchachos de Turmero levantaron su nivel y sacaron lo mejor de sí para superar al cuadro de J11 Evolución con marcador final de 72 por 68. La figura más destacada del encuentro fue el pivot Guillermo Silva, quien anotó 26 puntos y capturó 13 rebotes, mientras que “El Uruguayo” Daniel Gallardo lo secundó con 18 cartones, destacando sus cuatro triples en cinco intentos.

En la tercera presentación, ya sabiendo que a pesar de la victoria igualmente estaban fuera de competencia, el equipo de Gladiadores sacó todo su pundonor, y con mucho profesionalismo y entrega, vencieron a Delfines de Unare del estado Bolívar con marcador final de 70 por 68. Allí, el más destacado fue Francisco “Cata” Díaz, quien sumó 17 contables, recogió 3 rebotes y repartió par de asistencias, mientras que al oriundo de Costa de Oro, lo acompañó Brandon Atta con 14 unidades.

UNA TEMPORADA REDONDA

Luego de concluida la participación de Gladiadores de Turmero en la Fase Regional de la Liga de Desarrollo de la Federación Venezolana de Baloncesto, el director técnico de directivo de la organización, Dawson Ruiz, realizó un balance de lo que dejó la temporada para el quinteto del municipio Mariño.

“Bueno, orgulloso del trabajo que hicimos, es nuestro debut, cumplimos y superamos nuestras expectativas; estuvimos a punto de clasificar a la siguiente ronda, no se nos dio, pero bueno, nos despedimos con la cabeza en alto”.

Cabe destacar que Gladiadores tuvo un balance de 8 victorias y 3 derrotas en la ronda eliminatoria, mientras que en la Fase Regional sumó dos victorias y una derrota para un récord global de 10 victorias por 4 reveses a lo largo de la temporada.

“Un aplauso a la directiva de la Liga de Desarrollo, y a la Federación Venezolana de Baloncesto por esta gran iniciativa, es nuestro debut, ha sido una experiencia muy grata, nos permite crecer desde la escuela, desde la categoría U10, porque ya los chicos están viendo que desde Gladiadores tenemos una proyección a futuro, nosotros desde Aragua, desde Turmero, vamos a seguir sembrando las bases para que esta Liga de Desarrollo se siga fortaleciendo y pueda perdurar en el tiempo”

AGRADECIMIENTO AL ALCALDE CARLOS GUZMÁN

Desde Gladiadores de Turmero enviaron palabras de agradecimiento al alcalde del municipio Mariño, Carlos Guzmán, por haber sido un pilar fundamental para lograr una participación exitosa del equipo del municipio Mariño en el torneo. De igual forma, Dawson Ruiz ofreció palabras de agradecimiento a todo el pueblo de Turmero, en especial a todos los vecinos del Conjunto Residencial Los Nísperos, ya que de forma desinteresada y con mucho esfuerzo se volcaron a brindar apoyo a estos muchachos desde todos los sectores.

YLAI OLMOS CASTILLO

FOTOS: CORTESÍA LIGA DE DESARROLLO FVB