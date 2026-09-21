Gobernación de Aragua afina detalles para Consulta Popular 2026

‎La gobernadora Joana Sánchez lideró un encuentro con el gabinete para definir prioridades sociales y de servicios

CIUDAD MCY.- ‎La gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, dio inicio a la jornada semanal con un encuentro de trabajo junto a los integrantes del gabinete social, comunal y de servicios públicos del Ejecutivo regional.

‎La reunión estratégica tuvo como objetivo evaluar las acciones gubernamentales, en cuanto al desarrollo de políticas y su articulación con los planes orientados al bienestar de las comunidades aragüeñas.

‎El equipo de Gobierno revisó los avances en la agenda de atención a los servicios públicos, enfocados en afianzar los planes de mantenimiento integral y saneamiento ambiental en todo el territorio.

‎Asimismo, las autoridades abordaron los preparativos correspondientes a la próxima Consulta Popular Nacional 2026. En este espacio de participación ciudadana, los vecinos y vecinas de los 18 municipios de la entidad tendrán la oportunidad de priorizar y votar por los proyectos comunitarios que beneficiarán sus sectores.

‎Es importante reseñar que las instituciones de la entidad mantendrán el despliegue de trabajo coordinado, para garantizar el acompañamiento técnico y logístico previo al proceso comicial.

‎THAIMARA ORTIZ

‎FOTOS | GBA

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