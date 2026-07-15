Gobernación de Aragua instaló 600 metros de tubería de agua potable en Guasimal

Luego de la ejecución en la primera etapa y la colocación de 600 metros de tubería de agua blanca tras la Consulta Pública 2026, el Gobierno regional instaló en su segunda fase 600 metros lineales para alcanzar mil 200 metros de tubería para la comunidad de Guasimal.

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo conjunto entre el Gobierno Bolivariano y el Poder Popular organizado, se ejecuta con éxito la segunda fase del proyecto de optimización de los servicios públicos en la comuna Guasimal del municipio Girardot, acción que responde directamente a las solicitudes priorizadas por la comunidad y cargadas en la plataforma del 1×10 del Buen Gobierno.

Manuel Pérez, responsable de la Secretaría General de la Quinta Transformación Política y Poder Popular, informó que se están ejecutando labores de optimización de servicios públicos en la comunidad y así beneficiar a la población con este importante recurso natural.

Es importante mencionar que, esta acción se cumple siguiendo orientaciones de la presidenta (E) Delcy Rodríguez y la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, en perfecta articulación con el Ministerio del Poder Popular para las Aguas, Hidroven y la Fundación para el Desarrollo del Estado Aragua (Fundaragua).

Pérez destacó que, a través de la Consulta Nacional periodo 2026, se instalaron 600 metros de red de agua potable y para la fecha se llevó a cabo la segunda fase con la colocación de otros 600 metros de tuberías de red para agua potable para así alcanzar mil 200 metros.

«Estamos iniciando la segunda fase con la colocación de 600 metros más de tubería de distribución para la red de agua potable. Gracias a la articulación perfecta entre la gestión regional y el Poder Popular, donde sumamos un total de mil 200 metros de nuevas conducciones», detalló la autoridad comunal.

Cabe destacar que, esta infraestructura hidráulica beneficiará de forma directa a más de 500 familias que integran este sector de la comuna Guasimal. El suministro del vital líquido estará garantizado gracias a la interconexión con el pozo de agua potable de la zona.

ELIMAR PÉREZ | CIUDAD MCY

FOTOS CIUDAD MCY