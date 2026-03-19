Gobernadora Joana Sánchez otorga Orden Samán de Aragua a los reyes del béisbol mundial

Los nombres de estos destacados deportistas, ya no solo estarán en las boletas de anotación, sino en las páginas doradas de la historia civil de un estado que hoy, más que nunca, se siente orgulloso de su estirpe

CIUDAD MCY.- Venezuela, resplandece con el brillo del oro más puro, alcanzando la cima del Olimpo del béisbol al consagrarse campeona del Clásico Mundial 2026, una gesta que ha catapultado a la nación al puesto número 1 del ranking mundial.

Mediante el Decreto N° 8399, la gobernadora del estado Aragua Joana Sánchez, oficializó el estatus de «Hijos Ilustres», a un grupo de reconocidos deportistas oriundos de la entidad aragüeña, cabezada por la leyenda eterna Miguel Cabrera, también incluye a figuras que dejaron su huella indeleble en el diamante, como Juan Graterol y Eduard Bazardo, Carlos Guzmán, Christian Suárez, Ezequiel Tovar y Javier Sanoja.

Pero en este triunfo global, el corazón de la victoria late con fuerza aragüeña. En un acto de justicia histórica y fervor regional, la Vocera del Poder Popular en la entidad, ha formalizado el orgullo de la «Ciudad Jardín».

La victoria de la Selección Nacional no es solo un trofeo en una vitrina; es la confirmación de Venezuela como la potencia indiscutible del «deporte rey».

El impacto de este triunfo ha resonado en cada rincón del estado Aragua, cuna de peloteros excepcionales.

DEL TERRENO AL DECRETO

El ambiente en las calles de Maracay, ha sido de gran alegría y júbilo. Ver a siete nombres propios de Aragua levantar la copa mundial, es motivo de orgullo.

En este sentido, la decisión de la Gobernadora Sánchez de otorgar la condecoración “Orden Samán de Aragua” en su Primera Clase no es solo un protocolo administrativo; es el abrazo de un pueblo a sus ídolos.

Más allá de las estadísticas y los jonrones, este reconocimiento civil subraya un mensaje de identidad. En un país que respira béisbol, estos siete atletas se convierten en referentes de la «Aragua Potencia».

REINA BETANCOURT

FOTOS: REFERENCIAL