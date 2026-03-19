Jornada de Atención Integral favoreció a gestantes de Libertador

CIUDAD MCY.- Cumpliendo las instrucciones de la gobernadora de Aragua, Joana Sánchez, en el marco de la 4ta transformación social, se atendió un grupo de gestantes adolescentes, en el Hospital Central de Maracay (HCM) provenientes del Municipio Libertador.

En esta actividad la autoridad única de Salud, Dra. Yosmary Lombano, estuvo acompañada de la coordinadora regional de la Fundación Misión Barrio Adentro (FMBA), Lcda. Velly Martínez; de la Presidenta de Asodiam, Lcda. Ana Sandoval; de la directora general del HCM, Esp. Elba Petit, el Director de Hospitales, Fernando Solórzano y de Maria Eugenia Pérez, responsable de la 4ta transformación en el municipio Libertador.

Lombano informó que las gestantes fueron captadas a través de un censo que se llevó a cabo casa a casa en los diferentes sectores, para garantizar atención prenatal, con ecografías, realización de exámenes de laboratorios, entrega de kits vitamínicos, despistaje de tensión arterial, peso y talla, gracias a un equipo multidisciplinario de especialistas que conforman la consulta diferenciada de adolescentes del centro de salud.

Del mismo modo, manifestó que se realizó la captación en las 102 comunidades del municipio, sumando 334 gestantes, de las cuáles, las adolescentes serán atendidas de manera integral, con el control y seguimiento del embarazo, a fin de fortalecer la ruta materna en cada municipio del estado Aragua.

Dicha jornada es el resultado concreto de los abordajes de atención social que se realizan en los sectores de la entidad aragüeña, cumpliendo con los lineamientos del Presidente constitucional, Nicolás Maduro, de la Presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con el respaldo de la Ministra de Salud, Nuramy Gutiérrez, y de la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, de garantizar la atención médica integral a las jóvenes gestantes de la entidad aragüeña.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

FOTOS: CORTESÍA