Gobierno de Milei aplica recortes a la Administración de Parques Nacionales

CIUDAD MCY.- ElGobierno de Javier Milei en Argentina avanza con una nueva etapa de recortes en la Administración de Parques Nacionales (APN), con medidas que incluyen retiros voluntarios para trabajadores, reducción de personal y modificaciones en la gestión de espacios protegidos. La decisión generó críticas de organizaciones sindicales y ambientales, que advierten sobre el impacto en el cuidado de áreas naturales.

Desde la Casa Rosada se ordenó la reducción de 3 mil 879 millones de pesos (más de 2,7 millones de dólares) al presupuesto de la Administración de Parques Nacionales, lo cual afectará el funcionamiento cotidiano y la preservación de 46 áreas naturales protegidas.

Una de las medidas que genera mayor controversia es la privatización de uno de los sectores comerciales más importantes del Parque Nacional Iguazú, una de las áreas naturales más importantes del país y reconocida internacionalmente por sus Cataratas.

Según los cuestionamientos, esto da continuidad al plan que comenzó con la desregulación de los requisitos para ser guías, la prórroga a la explotación de servicios turísticos, y la amenaza de despidos a 400 trabajadores.

Ahora el Gobierno de Milei “ofrece” a los guardaparques a renunciar, o adherirse a un plan de retiros voluntarios iniciado con la intención de vaciar al menos al 20% de toda la planta.

En paralelo, se oficializó la concesión y explotación comercial de una de las áreas del Parque Nacional Iguazú que estaban en «desuso». Dicho permiso fue otorgado a la empresa La Gran Aventura Náutica SRL que ya prestaba servicios de excursiones en la zona.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESIA