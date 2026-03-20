Gobierno de Ribas intensifica plan preventivo de limpieza de canales ante temporada de lluvias

CIUDAD MCY.- La Alcaldía del Municipio José Félix Ribas continúa el despliegue del Plan Pre-Lluvia, una estrategia institucional orientada a la mitigación de riesgos y el mantenimiento preventivo de los drenajes pluviales en la jurisdicción.

La información fue suministrada por el ingeniero Gerson Quiroz, director ejecutivo de Mantenimiento de la municipalidad, quien destacó que el objetivo primordial es anticipar escenarios críticos ante la llegada del período de precipitaciones.

La ejecución de este plan se alinea con la política de transformación de ciudades humanas en su vértice de mantenimiento y servicios públicos. Esta gestión responde a las directrices emanadas por el Ejecutivo Nacional, liderado por la Presidenta Encargada, Delcy Rodríguez, contando con la articulación de la vocera del poder popular en Aragua, Joana Sánchez, y el respaldo del alcalde Juan Carlos Sánchez.

El operativo comenzó con la intervención del río Calanche, específicamente a la altura de la Avenida Interindustrial.

En este punto, cuadrillas especializadas emplean maquinaria pesada tipo retroexcavadora para ejecutar labores de dragado y remoción de sedimentos. Quiroz detalló que el abordaje incluye la limpieza de maleza, el retiro de escombros y la poda selectiva para garantizar el libre flujo de las corrientes de agua.

Estas acciones técnicas se extenderán de manera progresiva por todo el territorio municipal, priorizando las quebradas y canales abiertos que requieren atención inmediata previo al ciclo lluvioso. La planificación busca fortalecer la infraestructura hídrica local y resguardar la integridad de las comunidades situadas en zonas vulnerables.

PRENSA ALCALDÍA DE RIBAS

FOTOS: CORTESÍA