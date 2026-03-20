Urdaneta celebró el mes de la mujer con jornada educativa

Las participantes aprendieron estrategias de liderazgo que inspira y el fortalecimiento del trabajo en equipo como una herramienta indispensable para alcanzar metas y proyectos

CIUDAD MCY.- En el marco del Mes de la Mujer, el municipio Urdaneta llevó a cabo una exitosa jornada educativa orientada al empoderamiento y la formación integral de las féminas de la localidad.

​La actividad se desarrolló en las instalaciones del Instituto Municipal «Rosa Ramona Rangel», el cual permitió que las participantes aprendieran estrategias de liderazgo que inspiran y el fortalecimiento del trabajo en equipo como una herramienta indispensable para alcanzar metas y proyectos.

Durante la jornada, se abordaron temas claves para la influencia positiva en los entornos laborales, promoviendo una visión de liderazgo basada en la empatía y la eficacia.

Al mismo tiempo, las féminas implementaron técnicas de trabajo en equipo para alcanzar metas comunes de manera eficiente.

​Esta iniciativa garantiza que, las mujeres cuenten con los conocimientos necesarios para liderar procesos de cambio y desarrollo social en su entorno.

De esta manera el Gobierno Bolivariano reafirma su compromiso con la educación continua, celebrando el mes de la mujer no solo como una efeméride, sino como una oportunidad de crecimiento sostenible para féminas.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS: CORTESÍA