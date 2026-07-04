CIUDAD MCY.- La República Bolivariana de Venezuela expresa su más profundo agradecimiento al Gobierno del presidente Vladímir Putin y al hermano pueblo de Rusia por su invaluable muestra de solidaridad y apoyo incondicional durante los momentos de dificultad que atraviesa el país.

En este contexto, el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Yván Gil, extendió su gratitud a la gestión del representante especial del canciller, Alexander Shchetinin, cuya labor ha sido fundamental para canalizar la asistencia técnica y humanitaria que fortalece los lazos de cooperación estratégica entre ambas naciones.

«Apreciamos profundamente el envío a Caracas de una carga humanitaria, así como la llegada de expertos en el ámbito del control sanitario y epidemiológico para seguir enfrentando las siguientes fases de la emergencia nacional», expresó Gil en un mensaje divulgado mediante su canal oficial de Telegram.

FUENTE : EFE

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