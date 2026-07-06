Gran Misión Venezuela Renace coordina diagnóstico para acelerar reconstrucción de viviendas

CIUDAD MCY.- La presidenta de la Gran Misión Venezuela Renace, Jacqueline Faría, encabezó una reunión con gobernadores y autoridades de los estados afectados por los sismos del pasado 24 de junio para coordinar las acciones de diagnóstico y reconstrucción de las viviendas impactadas, con el propósito de acelerar el retorno de las familias a sus hogares.

Así lo dio a conocer Faría a través de su canal de Telegram, en el cual indicó que, durante la reunión realizada en el Centro de Operaciones ubicado en la avenida Bolívar de Caracas, se explicó que el plan contempla el despliegue de equipos multidisciplinarios integrados por profesionales, cuya información será incorporada a un sistema centralizado que permitirá planificar las acciones de recuperación.

«Salir todos los profesionales, salir todos los equipos de Protección Civil, quienes han hecho un extraordinario trabajo, bomberos y bomberas, a hacer ese diagnóstico y vaciar la información en este sistema que ya está creado», señaló.

Asimismo, anunció la conformación de brigadas de reconstrucción, tomando como referencia experiencias previas, con el objetivo de ampliar en el corto plazo la capacidad operativa para atender las infraestructuras afectadas y avanzar en las labores de rehabilitación.

Faría indicó que estas acciones forman parte de la Gran Misión Venezuela Renace, política impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para coordinar la recuperación de las zonas impactadas por la emergencia. «Venezuela Renace es un compromiso que cuando lo pronunciamos nos estamos comprometiendo a que eso ocurra», afirmó.

AVN