Grupos de solidaridad de Madrid rechazan ataque a Venezuela

“Sin declaración de guerra previa y rompiendo por completo cualquier ordenamiento jurídico (..), los fascistas de la Casa Blanca han bombardeado brutalmente la capital venezolana”, y secuestraron al presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, afirmó.

En un comunicado, la agrupación solidaridad madrileña argumentó que se trata de una agresión absolutamente ilegal e injustificada contra la soberanía de un país y el derecho a ejercer su autodeterminación, libremente y sin coacciones de ningún tipo”.

Con este ataque desde Washington no se pretende eliminar ninguna dictadura, ni luchar contra el narcotráfico, que también es una calumnia contra la Revolución Bolivariana, “sino retrotraer a la República Bolivariana a la condición de protectorado petrolero yanqui (…)”.

Buscan, añadió el texto, hacer una suerte de intimidación a todos los pueblos de América Latina y del mundo entero, especialmente a los pueblos del ALBA-TCP y los países de los BRICS.

“Hacemos un llamamiento a todas las organizaciones y personas solidarias a expresar su profundo rechazo y condena contra este ataque criminal que, lejos de traer la paz al mundo, impulsa a la humanidad a un periodo de pura barbarie tecnológica basado en la explotación de unos seres humanos por otros”, sentenció.

Aprovechó la plataforma solidaria con Venezuela para hacer un llamamiento en España para secundar la concentración de este domingo 4 de enero ante la Embajada de Estados Unidos, “para repudiar semejante acto de agresión criminal, no solo contra la Revolución Bolivariana, sino contra toda la humanidad.

Poco antes, el partido Izquierda Unida (IU) condenó “de manera rotunda y sin matices” la agresión militar perpetrada por Estados Unidos contra Venezuela.

“Un acto de guerra imperialista que vulnera de forma flagrante el Derecho internacional, la soberanía de los pueblos y los principios más elementales de la convivencia entre naciones”, dijo este sábado la organización en un comunicado.

El texto subrayó que “se trata de una acción criminal que pone deliberadamente en peligro a la población civil y que amenaza con desestabilizar a toda América Latina y el Caribe”.

IU, que integra el grupo Sumar dentro del Gobierno de España, refirió que luego de bloqueos, sanciones, guerra económica y, ahora, el uso directo de la fuerza, “forman parte de un mismo plan orientado a imponer un cambio de gobierno y a apropiarse de recursos estratégicos, en abierto desprecio de la voluntad democrática del pueblo venezolano”.

Lo que hoy sucede en Venezuela interpela al conjunto de los pueblos del mundo: tolerar esta agresión equivale a legitimar la ley del más fuerte y a allanar el camino hacia nuevas guerras de dominación, añadió.

También los sindicatos Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores, descalificaron la acción de Washington, lo mismo que la vicepresidenta segunda del Gobierno de España, Yolanda Díaz, y los ministros de Sanidad, Cultura e Infancia, así como el partido Podemos.

Fuente El Foco| Prensa Latina | Foto Referencial