Guaiqueríes ganó y avanzó a la gran final de la SPB

CIUDAD MCY.- Guaiqueríes de Margarita y Marinos de Anzoátegui volverán a medirse en una final tras 35 años, luego de que los dirigidos por Fernando Duró le quitaran el invicto de 17 juegos como local a Cocodrilos de Caracas, venciéndolo 86-83 en un repleto Parque Naciones Unidas, llevándose el séptimo encuentro de la serie Semifinal de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) 2026.

Después de un emocionante encuentro seis, en el que Cocodrilos se impuso de manera in extremis, el coso saurio volvió a llenarse para disfrutar de un emocionante juego siete, con las expectativas bastante altas y desde el salto entre dos esto se cumplió, con un toma y dame entre dos equipos que querían su pasaje a la disputa por el trofeo.

En el primer tiempo todo parecía indicar que los de casa iban a tomar la batuta de las acciones, con un parcial de 21-17, empezando luego el segundo período con un triple que estiró la brecha. Sin embargo, a partir de ahí, los insulares despertaron desde la larga distancia y anotaron seis triples en la primera mitad, yéndose arriba al descanso con pizarra de 40-38.

Hasta ese momento, James Reese era el más destacado con 13 unidades, siendo el único con doble dígito anotador en el cuadro visitante. Mientras, por Cocodrilos resaltaba lo hecho por Luis Colón, con 12 contables.

Para el tercer cuarto, la producción no bajó, aunque sí fue variable. Ya que Guaiqueríes de Margarita se mostró efectivo ejecutando las jugadas y sacó máxima de 13, aunque sobre los minutos finales Cocodrilos reaccionó y bajó la brecha, terminando el período abajo por ocho (63-55).

Los margariteños lograron una importante brecha de hasta 11 en los minutos de cierre, lo cual hacía presagiar una cómoda victoria insular. Pero no fue así, dado que Cocodrilos reaccionó y se pusieron a tres con nueve segundos por jugarse. El drama era total en el Parque Naciones Unidas (PNU). Pero al final, Yohanner Sifontes falló el triple para llevar el juego a la prórroga, dándose el pasaje a la Gran Final para Guaiqueríes de Margarita, que vuelve a disputar un título desde que lo hiciera en 2024.

Gelvis Solano contó con un partido consagratorio, al sumar 30 puntos, con seis rebotes y ocho asistencias, seguido de James Reese, con 22 tantos y cuatro triples.

No bastó la gran actuación de Luis Montero, quien finalizó con 20 cartones, ocho asistencias y nueve capturas.

FUENTE : SPB

FOTO : CORTESÍA