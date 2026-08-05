Guatemala comienza evacuaciones preventivas por erupción de volcán de fuego

De acuerdo con Conred, hasta ahora, más de mil 500 personas han sido resguardadas y se encuentran en cinco albergues; además, las autoridades señalaron que unas 29 mil personas se vieron afectadas por la caída de ceniza en distintas comunidades.

Los poblados ubicados en el área de mayor riesgo permanecen prácticamente deshabitados tras las evacuaciones preventivas.

El Insivumeh y la Conred advirtieron que la actividad eruptiva podría continuar y exhortaron a la población a seguir únicamente la información oficial, atender las instrucciones de las autoridades locales y autoevacuar si las condiciones representan un riesgo para la vida.

FUENTE : RT

FOTO : CORTESIA