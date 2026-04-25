Guitarras icónicas en manos de sus virtuosos dueños (Parte I)

Los sonidos de este instrumento permanecerán en el tiempo gracias a sus legendarios ejecutantes y a sus emblemáticas guitarras, lo que hace necesario explorar el universo de las más conocidas

CIUDAD MCY.- Las guitarras famosas van mucho más allá de ser simples instrumentos, ellas representan la esencia y el espíritu de los íconos de los que las hicieron sonar. ..

Conocer más sobre la historia de las guitarras más célebres del ámbito rockero ayuda a apreciar aún más los temas que ayudaron a crear. Además, ofrecen perspectivas sobre la evolución de la música, innovaciones en su diseño y las historias de sus virtuosos ejecutantes.

¿Cuál es tu guitarra favorita? ¿La viste en los brazos de tu ídolo musical? Durante décadas, ha existido una conexión especial entre ciertas guitarras y sus famosos dueños.

“Greeny” fue usada Peter Green, Gary Moore y Kirk Hammett

Una Gibson Les Paul Standard de 1959 con una tapa Sunburst descolorida, alcanzó la fama gracias a Peter Green, de Fleetwood Mac, quien modificó el cableado y le dio un sonido audaz, más vibrante, sumamente atractivo. Green se la vendió al extraordinario guitarrista de Thin Lizzy, Gary Moore, supuestamente por muy poco dinero. Moore usó “Greeny” durante décadas, tanto en grabaciones como en giras, antes de retirarla. Tiempo después, Kirk Hammett, de Metallica, se convirtió en su tercer propietario y continúa llevándola consigo por todo el mundo, su valor debe ser impensable..

“Red Especial” en las manos de Brian May

Brian May, de Queen, tiene un sonido de guitarra tan distintivo y único como su estilo. ¿Cómo lo consiguió? Bueno, de seguro construyó su propia guitarra la Red Especial. Adornado con interruptores especiales y un juego de pastillas Burns Tri-Sonic (único costo real involucrado en su construcción, según May), La Red Special ofrece tonos que han adornado cada álbum de Queen y resonado en cada estadio gigantesco alrededor del mundo.

Eddie Van Halen y su “Frankenstein”

Eddie creó su famosa guitarra rayada atornillando piezas de otras guitarras, el cuerpo de una Stratocaster «Boogie Bodies» (diseñado por Dave Schecter) y un mástil de Stratocaster antiguo, que el guitarrista de Van Halen ya tenía, y así, el rock obtuvo una de las guitarras más famosas e instantáneamente reconocibles de la historia. Por sugerencia de David Lee Roth, voz líder de la banda, Eddie sacó cinta adhesiva y aerosoles para crear el instrumento que hoy se conoce como la Frankenstein.

“Armar a los sin techo” de Tom Morello

Rage Against the Machine siempre ha fusionado declaraciones políticas con su rock contundente. No esperamos canciones de amor, pero sí esperamos una plétora de sonidos intensos e ingeniosos provenientes de la guitarra de Tom Morello. Su guitarra «Arm the Homeless», (Armar a los sin techo) una Fender con la que interpreta a lo largo de la carrera de Rage. Su guitarra ha sido desarmada y reconstruida numerosas veces, una docena de cambios de pastillas, cuatro mástiles y múltiples puentes, la única pieza original es el cuerpo de la madera aliso.

Marcos Gavidia / José Medina

FOTO: REFERENCIAL