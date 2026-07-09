Gustavo Dudamel anunció concierto benéfico por Venezuela

CIUDAD MCY.- El director de orquesta venezolana, Gustavo Dudamel, anunció que llevará a cabo un concierto junto a la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles con el objetivo de recaudar fondos para las comunidades afectadas por los terremotos registrados en Venezuela el 24 de junio.

Con el nombre Concierto por Venezuela, el evento se realizará el 23 de agosto en el anfiteatro Hollywood Bowl y contará con invitados especiales que serán anunciados en los próximos días.

Indicó que las donaciones recaudadas se destinarán al fondo de ayuda del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para apoyar las labores de asistencia, y al fondo de El Sistema del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), que brinda apoyo a estudiantes, miembros del personal, familias e instalaciones de El Sistema afectados por los terremotos.

Dudamel indicó que «Juntos, a través de la música, la generosidad y la esperanza, ayudaremos a nuestro país a sanar y reconstruirse», mencionó que con el apoyo de todos se garantiza que la ayuda humanitaria urgente llegue a quienes más la necesitan, mientras se apoyan los esfuerzos de recuperación a largo plazo.

FUENTE: EL FOCO

FOTO: CORTESIA