He-Man llega a la pantalla grande con humor y acción

CIUDAD MCY.- En Amos del universo, el inseguro Adam se convierte en He-Man con solo blandir la espada de Grayskull. Pero para el actor Nicholas Galitzine, la transformación en el musculoso héroe de los años ochenta fue un esfuerzo titánico.«Quisiera que pudiese apenas apuntar la espada al cielo», comentó entre risas Galitzine, quien protagoniza la nueva versión de la producción.

Durante meses, la rutina de Galitzine giró en torno a comer mucho (o poco, dependiendo de la fase), levantar pesas y hacer ejercicios de cardio en cualquier minuto disponible. «Sabía que iba a ser realmente difícil, pero no imaginaba cuán fuerte tienes que ser mentalmente para hacer esto», contó el británico, que pasó buena parte del proceso envidiando la comida a su alrededor.

Galitzine, de 31 años de edad, no creció viendo las aventuras de He-Man, ni mucho menos la adaptación del personaje de Mattel a la pantalla grande en la década de los ochenta que lideró Dolph Lundgren, pero se sintió atraído por el proyecto apenas leyó el guion.

«No solo lo devoré de principio a fin, sino que estuve riéndome casi todo el tiempo», recordó. El humor, afirmó, fue parte importante de la cinta dirigida por Travis Knight, cofundador del estudio de stop-motion Laika, con éxitos como Coraline.

Destaó que la producción está compuesta por mucho humor «en que conocemos a Adam. Es un chico un poco torpe, que no está totalmente cómodo en su propia piel, así que había mucho material con qué trabajar» dijo. El actor compartió pantalla con Camila Mendes, en el papel de su amiga Teela, e Idris Elba (Duncan).

El trío hace frente a Jared Leto, en la piel (o huesos) del malvado Skeletor, y a Alison Brie, que interpreta a su mano derecha, la hechicera Evil-Lyn, en una lucha por Eternia. La historia estará disponible a partir de este jueves.

FUENTE: EL FOCO

FOTO:CORTESIA